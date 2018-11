Il Teatro della Tosse porta `Pinocchio` a Certosa

Val Polcevera - Il Teatro della Tosse per far sentire la propria vicinanza alle zone maggiormente colpite dalla tragedia del Ponte Morandi ha deciso di portare un suo spettacolo direttamente a Certosa, al teatro della S.O.C. di Salita San Bartolomeo. Giovedì 22 novembre Pietro Fabbri, volto storico della Tosse, vestirà i panni di Pinocchio per una doppia replica ore 10.00 e ore 11.30 dedicata ai bambini degli istituti scolastici della zona.



In questi mesi il teatro di Certosa è diventato il luogo di incontro per le persone che nel crollo del 14 agosto hanno sofferto i disagi maggiori, portare qui uno spettacolo rivolto ai più piccoli è per noi simbolicamente importante, perché significa ripartire e per farlo il teatro e la cultura possono e devono avere un ruolo centrale.