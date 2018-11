La Mostra della Zucca si fa benefica: in occasione della 32ª edizione si parlerà in `zeneize`

Val Polcevera - Tradizionale appuntamento, anche per il 2018, con la Mostra della Zucca, prevista nel secondo e terzo fine settimana di Novembre (il 10 e 11 e il 17 e 18) a Murta, ridente frazione di Genova Bolzaneto.



Il tema di questa 32ª edizione, organizzata dal Comitato Promotore Mostra "Dall'A alla ZUCCA" con il patrocinio del Comune di Genova, è: "Murta: A Succa … a parla Zeneize. Modi di dire e gastronomia tipica di quest’angolo di Valpolcevera”. Le zucche sempre più belle, sempre più strane, più lunghe e più grosse saranno esposte in un caratteristico ambiente naturale, tra piante e fiori. Da sempre tra gli eventi più importanti della Valpolcevera, la manifestazione quest’anno vuole fortemente riportare in primo piano la sua operosa vallata, duramente provata dal crollo del Ponte Morandi ma dotata di un’ineguagliabile forza di reazione. Lo svolgimento della Mostra della Zucca, pertanto, sarà un’ulteriore dimostrazione di quanto i murtesi tengano al loro territorio e desiderino, quest’anno più che mai, mostrarlo alla gente.



Tutti i cultori del simpatico e caratteristico vegetale arancione sono invitati a partecipare

alla Mostra, presentando le loro zucche dal 4 al 9 Novembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la Parrocchia di San Martino di Murta. Saranno premiate la zucca più grossa, la più lunga, la più strana e, ovviamente, la più bella; un altro premio sarà assegnato alla zucca più fortunata, mediante estrazione a sorte tra tutte le zucche presentate all’esposizione.



Nel corso dei due fine settimana su cui sarà articolata la rassegna, alla ricchezza di forme e di colori delle zucche in esposizione si unirà, come sempre, la ricchezza di sapori delle specialità gastronomiche (piatti a base di zucca accompagnati dalla degustazione del vino bianco Novello Valpolcevera fresco di vendemmia) e dall’approfondimento di un elemento caratteristico del territorio, il dialetto genovese, che per la sua peculiarità può essere considerato una vera e propria lingua.



Inoltre, gli operatori economici di Bolzaneto ed alcuni istituti scolastici parteciperanno all'iniziativa con esposizioni di elaborati ispirati dalle zucche, sviluppando il tema di quest'anno. Nella Chiesa di San Martino si terranno concerti d’organo e di canto. Sarà presente anche l’Osservatorio Astronomico di Genova con un programma di attività didattica.



L'evento non ha fini di lucro: l'intero ricavato sarà, infatti, devoluto in beneficenza. Malgrado il crollo del Ponte Morandi, Murta è sempre facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (stazione ferroviaria di Genova Bolzaneto) o con il mezzo privato (uscita al casello autostradale di Bolzaneto).



In occasione della Mostra, AMT potenzierà il servizio del bus n. 74 per il collegamento tra il fondo valle ed il paese: il tratto di strada interessato sarà vietato al transito ai non residenti; possibilità di parcheggio auto in Via Nostra Signora della Guardia e in Via Ugo Polonio. È anche possibile arrivare alla manifestazione percorrendo le antiche crêuze. Programma dettagliato, storia e immagini sulla manifestazione sono comunque reperibili sul sito Internet ufficiale della mostra, all'indirizzo https://www.murtaezucche.it.