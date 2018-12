Per l'occasione la metropolitana rimarrà gratuita fino alle 2 di sabato 15 dicembre

Val Polcevera - Buona musica, tanto divertimento e street food: questa l'iniziativa che dalla mattina alla sera di venerdì 14 dicembre animerà via Jori e le aree limitrofe, nel quartiere di Certosa. L'evento si chiama "Valpolc'è" ed è organizzato da La Soirée Eventi in collaborazione con il Comune di Genova, il Municipio V Valpocevera e Genova Cabaret.



L'iniziativa - Per l'intera durata dell'evento, i locali del quartiere parteciperanno con stand di Street food e - per consentire a tutti i genovesi di partecipare all'evento - anche la mobilità cittadina subirà alcune variazioni: per tutta la giornata di venerdì 14 e fino alle 2 di sabato 15, infatti, la metropolitana sarà gratuita.

Ma non finisce qui. A partire dalle 17, infatti, in via Jori si alterneranno comici genovesi e artisti di strada e - dalle 19 - avrà inizio il dj set con Giovanni Carrara, che animerà la serata con musica anni 60-70-80 fino a notte fonda. Alle 21, infine, al teatro di Certosa si aprirà il sipario su uno spettacolo di cominci e artisti.