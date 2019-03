Decreto Genova: dal Ministero dello Sviluppo Economico 109 milioni per le imprese

Zona Franco Urbana, stabilite le risorse per esenzioni fiscali e contributive

Val Polcevera - «109 milioni di euro le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive»: è stata pubblicata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese previste dal decreto per Genova che ha istituito, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, conosciuto come Ponte Morandi, nel territorio della Città metropolitana di Genova, la zona franca urbana (comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova).



Domande - Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo con sede all’interno della zona franca urbana potranno presentare domanda a partire dal prossimo 16 aprile.



Produzione - «Non ci siamo mai dimenticati dell’impegno del Governo per sostenere gli imprenditori di Genova - ha dichiarato il Ministro allo Sviluppo Economico Luigi Di Maio - Tutte le aziende coinvolte nella tragica vicenda del Ponte Morandi hanno ora a disposizione lo strumento della zona franca urbana sul quale sono stanziate ulteriori risorse necessarie a rilanciare il sistema produttivo e le loro attività presenti sul territorio. E’ un segno concreto della nostra vicinanza ai cittadini di Genova».