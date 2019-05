Morandi, definita la perimetrazione delle tre fasce per i risarcimenti

Val Polcevera - Si è riunito nuovamente oggi il tavolo Pris per discutere in merito ai criteri per la ripartizione dei 7 milioni previsti dall'articolo 26 del decreto "Sblocca cantieri" dello scorso aprile. La riunione di oggi fa seguito a quella della settimana scorsa e alle nuove audizioni dei comitati e dei portatori di interesse. È stato condiviso l’impianto generale delle proposte avanzate, che saranno poi poste all’attenzione del Commissario straordinario per la demolizione e la ricostruzione.



Perimetrazione - Nel corso della riunione è stata anche definita una nuova perimetrazione delle tre fasce concentriche, che passano da 50 a 55 metri ciascuna: nel dettaglio, la prima fascia (rossa) comprende l’area da 0 a 55 metri, la seconda fascia (blu) l’area da 55 a 110, la terza fascia (gialla) l’area da 110 a 165. Rimangono invariati invece i valori dei risarcimenti per ogni singola fascia già stabiliti precedentemente: 20mila euro per ogni unità immobiliare in fascia rossa, 10mila per quelle in fascia blu e 4mila per la fascia gialla.



Iter - I portatori di interesse, che hanno partecipato alla riunione, hanno condiviso l’impianto presentato e contestualmente hanno chiesto di procedere nel tempo più rapido possibile. Il tavolo ha annunciato che con oggi finisce la fase di interlocuzione di struttura commissariale e tavolo Pris con i portatori di interesse e inizia la fase decisoria, che andrà avanti nel tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter.