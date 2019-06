Piatti di qualità e prezzi contenuti: ecco il nuovo De Gusto Coop dell’Aquilone

Val Polcevera - Il punto ristoro dell’Ipercoop L’Aquilone è stato ingrandito, completamente ristrutturato e oggi ha riaperto con il nuovo marchio De Gusto Coop, un format già sperimentato con successo da Coop Liguria a Mondovì, Albenga, La Spezia e Carasco.



I posti a sedere sono quasi raddoppiati e oggi sono oltre 100. Ma la novità più grande è che oltre al bar, che propone caffetteria, panini farciti, pizza, focaccia, prodotti di pasticceria e gelati, è stato realizzato un vero e proprio ristorante self service, che offre anche primi piatti, secondi e contorni caldi, come melanzane alla parmigiana, arrosti, patate al forno, lasagne; un assortimento di fritti (misto di pesce, crocchette di patate, patatine, ecc.), piatti freddi (polpo con patate, insalate miste, insalata di riso) e macedonie.



Il tutto con l’elevata qualità che sempre contraddistingue i prodotti Coop e prezzi davvero imbattibili, grazie a tanti menu tra cui scegliere: pizza e bevanda a 3 euro; panino e bevanda a 4 euro; mezzo pollo con patate e bevanda a 5 euro; primo o secondo piatto con contorno a 6 euro; menu completo a 10 euro.



Proprio come accade per i prodotti venduti sugli scaffali, l’obiettivo di Coop è quello consueto: tutelare il potere d’acquisto dei Soci e dei consumatori, offrendo ai visitatori del centro commerciale e alle tante persone che lavorano nei dintorni un’alternativa per la pausa pranzo che bilanci al meglio qualità e prezzo.



‘Questa stessa proposta – spiega il Direttore Commerciale Ipermercati di Coop Liguria Ivan Poggi – è presente in altri quattro dei nostri ipermercati e sta dando risultati davvero interessanti. Il format del De Gusto Coop è il punto d’arrivo di un percorso avviato anni fa, che ci ha visti sperimentare diverse forme di ristorazione, formandoci e imparando ogni volta dalle esperienze pregresse’.



Oltre ai prodotti cucinati dal ristorante, al De Gusto Coop si può consumare qualsiasi altro cibo acquistato all’interno dell’ipermercato – ad esempio il sushi o le proposte della gastronomia – pagandolo in una cassa automatica dedicata. A disposizione della clientela ci sono anche forni a microonde e condimenti.