Via Fillak, apre un supermercato: tredici le persone impiegate

Val Polcevera - E' stato inaugurato in via Walter Fillak n. 38 (132r), 100 metri prima del Ponte Morandi, il nuovo punto vendita Eurospin che fa capo all’Azienda Arimondo di San Bartolomeo al Mare.



Commercio - «Per l’area, interessata dal crollo del ponte e ora in via di ‘rinascita’, un ulteriore segno positivo per il rilancio delle attività e dell’economia, duramente colpiti dal tragico evento. Nel nuovo Eurospin, infatti, saranno tredici le persone impiegate a vario titolo, ma anche per gli abitanti della zona, il nuovo supermercato sarà sicuramente una presenza importante a sostegno della vita quotidiana di tutti».