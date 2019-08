Amt, oggi apre il bypass di via Porro: ecco cosa succede agli autobus

Val Polcevera - In vista della riapertura al transito veicolare di via Porro prevista per oggi - lunedì 12 agosto - AMT adegua percorsi e orari dei suoi mezzi.



Modifiche - La navetta FP prolungherà il proprio percorso, arrivando a collegare via Fanti d’Italia a via Brin con transito dal by pass di via Porro. Per agevolare gli spostamenti degli abitanti della Valpolcevera, inoltre, a partire da domani - martedì 13 agosto - verranno ripristinate le linee 8 e 8/ sui seguenti percorsi:

- Linea 8 (Via Avio - Bolzaneto): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, piazza Montano, via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo, Bolzaneto.

- Linea 8/ circolare (Via Avio - Rivarolo - Via Avio): il percorso della linea sarà ripristinato e i bus percorreranno nuovamente via Avio, Piazza Montano, Via W. Fillak, by pass di via Porro, Rivarolo.



Gli orari delle linee 8 e 8/ saranno consultabili sul sito www.amt.genova.it a partire dalla mattinata di lunedì 12 agosto.