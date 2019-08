Demolizione, a ovest continua lo smaltimento dei detriti e corso Perrone chiude ancora

Val Polcevera - Prolungata la chiusura di corso Perrone: la strada di collegamento tra Campi e la Valpolcevera resterà, infatti, interdetta al traffico ancora domani.



L'annuncio - A darne notizia la stessa Struttura commissariale che - all'interno di una nota - rende esplicito come l'arteria in questione dovrà rimanere chiusa ancora dalle 8 alle 20 di oggi (lunedì 19 agosto) per permettere che le operazioni di spostamento e rimozione dei detriti delle ex pile 1 e 2 di Ponte Morandi possano avvenire in piena sicurezza.