Ponte Morandi, Bucci: «In tempi brevi riapriremo via Perlasca e corso Perrone»

Queste arterie si aggiungeranno a via 30 Giugno

Val Polcevera - «Dal giudice per le indagini preliminari è arrivato l’ok per abbattere il pilone numero 9 che dà su via Perlasca quindi nel minor tempo possibile inizieranno i lavori per riaprire la strada»: lo ha annunciato il sindaco e commissario Marco Bucci durante la conferenza stampa per fare il punto sulla demolizione e costruzione di ponte Morandi.



Viabilità - Bucci ha poi fatto il punto su corso Perrone: « I lavori non stanno subendo interruzioni, quindi se tutto va per il meglio l’idea è terminare gli interventi giovedì e poi dare l’ok al transito dei mezzi il giorno dopo. Questa è il termine che ci siamo posti, vedremo se sarà così».