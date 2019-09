Ricostruzione, venerdì arrivano i primi impalcati sul lato levante: le modifiche al traffico

Val Polcevera - Il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha annunciato che i trasporti eccezionali per portare le parti di impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera destinate al lato Levante del cantiere avranno inizio alle 22 di venerdì prossimo.



L'annuncio - A luglio era iniziato il trasporto per il lato di ponente, questo venerdì si passa a quello di levante. Per consentire il transito dei pezzi, il Sindaco-Commissario fa altresì sapere che in Piazza Vittorio Veneto dovrà temporaneamente essere smontato il grigliato aereo posto a protezione della linea di alimentazione dei filobus: per tre notti - a partire già dalle 21.30 di questa sera - inoltre una corsia rimarrà chiusa, mentre il traffico sarà a senso unico alternato. Per 4 mesi, poi, verrà anche interdetto il passaggio pedonale sul marciapiede della piazza a levante.

Per portare i conci - arrivati via mare verranno presso la banchina Aen/Arcelor Mittal - al cantiere saranno necessari quattro veicoli di scorta: in questo frangente, la viabilità rimarrà temporaneamente interdetta in via della Superba, via Tea Benedetti, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Reti e via Fillak.