Val Polcevera - Ha riaperto questa mattina intorno alle 7.30 via Perlasca, rimasta in parte ancora chiusa a causa dei lavori legati a demolizione e ricostruzione dell'ormai ex Morandi.



Il tratto riaperto - regolato da un semaforo - risulta, però, percorribile a senso unico alternato: i veicoli che arrivano da monte, infatti, hanno comunque l'obbligo di svolta in via Campi, mentre quelli provenienti da mare devono girare sul Ponte Romero.



[Foto di archivio]