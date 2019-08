Viabilità, arriva l´annuncio: lunedì 17 agosto apre il bypass di via Porro

Val Polcevera - Arriva l'annuncio ufficiale: lunedì alle 17 agosto verrà aperto il bypass di via Porro. A darne comunicazione è stato il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, il quale questa mattina - a margine di una conferenza stampa - ha fatto sapere di aver trovato «accordo con i residenti della zona arancione».



L'annuncio - «La strada» ha infatti fatto sapere Bucci «verrà aperta a tutti i mezzi pubblici e privati, ma dalle 22 alle 6 sarà interdetta a quelli superiori alle 35 tonnellate». I parcheggi che al momento si trovano in via Porro, invece, saranno spostati sulla parallela via Fillak.