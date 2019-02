«Ha parlato a titolo personale»: la Lega fa il punto sulle dichiarazioni del presidente di Municipio

Val Polcevera - «Lo scorso giovedì il sindaco Bucci ha convocato e presentato i componenti dei due osservatori, da lui fortemente voluti, per il Ponte Morandi. Il sindaco ha ricordato le funzioni dei due tavoli di lavoro, investendo i componenti di una grande responsabilità, soprattutto nei confronti dei cittadini e in particolar modo in tema di salute. La riunione si è conclusa con l'impegno di incontrarsi dopo due settimane in modo da dotarsi di un regolamento interno e programmare le attività in modo collegiale. A pochi giorni di distanza, constatiamo che un componente dell'osservatorio ambiente e salute ha disatteso le aspettative. Sull'edizione locale di un giornale a tiratura nazionale, il presidente del Municipio Val Polcevera Romeo, sostenuto dal presidente del Municipio Medio Ponente Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni e avanzato richieste, attribuendole agli osservatori». Queste le parole della Lega in relazione ad alcune inesattezze circa le dichiarazioni del presidente del Municipio Val Polcevera Federico Romeo uscite ieri su un quotidiano locale.



«Viste le innumerevoli inesattezze riscontrate in questa intervista, vorremmo precisare che Romeo ha parlato a titolo personale e non in nome e per conto degli osservatori. In secondo luogo, benché i componenti degli osservatori siamo principalmente consiglieri municipali, essi sono totalmente indipendenti dai rispettivi Municipi. Inoltre, i tavoli sono nati per volontà del sindaco in quanto tale e non come commissario. Il nostro compito è quello di fare da tramite tra cittadinanza e sindaco e la nostra autonomia ci consente di interrogare la struttura commissariale per richiedere informazioni più precise e puntuali allo scopo di rassicurare la cittadinanza. A tal proposito, per quanto riguarda la questione amianto, è giusto ricordare che verranno prese tutte le precauzioni necessarie in modo che vi sia il minor impatto possibile per la salute. Anche in questo caso l'osservatorio competente sarà a disposizione dei cittadini. Per questo pensiamo che l'eccessivo allarmismo di Romeo potrebbe creare squilibri nell'informazione e inficiare il nostro lavoro».

«Un'ultima doverosa precisazione va fatta per la viabilità» conclude il comunicato: «Il sindaco Bucci ha voluto ricordare che all'inizio di marzo dovrebbe riaprire via Fillak e ha impegnato le aziende alla demolizione e ricostruzione affinché nelle diverse fasi almeno due arterie rimangano sempre aperte, ma forse Romeo in quei momenti era distratto o pensava già a come prendersi il merito di tutto ciò che da agosto a oggi è stato fatto dal sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione, dal presidente della Regione e commissario straordinario all'emergenza e da tutto il centrodestra».