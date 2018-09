Casa della Salute in Valpolcevera, approvato l´ordine del giorno del M5S

Val Polcevera - Approvato all'unanimità in Consiglio regionale l'ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle Liguria, a prima firma Alice Salvatore, che impegna la Giunta a garantire tempi certi e una collocazione idonea però la tanto attesa Casa della Salute in Valpolcevera.



«Si tratta di una misura necessaria, per un territorio abbandonato a se stesso per anni e, da oltre un mese, quasi completamente isolato dal resto della città - spiega Salvatore - Un'emergenza che è anche sanitaria, a causa della difficoltà per i residenti di raggiungere rapidamente strutture sanitarie attrezzate in caso di bisogno. L'atto approvato oggi è un importante passo. Ora sta a noi vigilare sugli impegni assunti dalla Giunta e il suo operato, affinché la Casa della Salute non sia più solo una scritta sulla carta ma una realtà concreta per la Valpolcevera».