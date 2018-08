Casa della Salute, Pd: «Da parte nostra sostegno alla realizzazione»

Val Polcevera - «Il Partito Democratico accoglie con favore le parole dell’assessore Viale sulla Casa della Salute della Valpolcevera: se davvero la Giunta ligure, dopo tre anni, ha capito che quella vallata ha bisogno di un struttura che ospiti i servizi sanitari territoriali non possiamo che essere soddisfatti. Evitando quindi qualsiasi polemica – le nostre richieste erano appelli concreti e non provocazioni – siamo pronti a sostenere l’iniziativa dell’assessore Viale, dell’Asl 3 e del Comune di Genova per dare seguito alla proposta avanzata dal Municipio, dal suo presidente Federico Romeo e sostenuta da tutti i Comuni dell’alta Valpocevera per realizzare la Casa della Salute di vallata presso l’ex istituto Trucco di Bolzaneto»: lo ha affermato il Gruppo Pd in Regione Liguria.



«Saremo lieti di appoggiare ogni intervento della Giunta ligure che vada in questo senso. Speriamo solo non si tratti dell’ennesimo annuncio, visto che l’ultima volta che l’assessore Viale si era impegnata a realizzare la Casa della Salute della Valpolcevera aveva parlato di 500 mila euro nel bilancio dell’Asl 3: soldi di cui non vi è mai stata traccia».