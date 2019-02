Il ministro ha aggiunto: «Tragedia vissuta con i genovesi»

Val Polcevera - «Ho provato una grande emozione nell’arrivare qua e vedere il ponte. Questa tragedia l’abbiamo vissuta accanto ai genovesi»: lo ha dichiarato il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli presente a Genova per il crollo del primo pezzo di quel che resta del viadotto Polcevera.



Sfollati - «Nella tragedia che abbiamo vissuto vedere che i lavori per buttare giù quel che resta del ponte e sapere che tra pochi mesi ci sarà la ricostruzione del nuovo viadotto è un traguardo importante – ha proseguito Toninelli – Ad aprile si inizia dall’altra parte, sul moncone est e a inizio 2020 ci sarà un ponte che potrà essere di nuovo utilizzabile».



Ricostruzione - Toninelli ha poi parlato della manutenzione: «Se fosse stata fatta anche a Genova il ponte sarebbe ancora in piedi e non ci sarebbero stati i 43 morti. Aspi non può fermare la ricostruzione perché rappresenta una rinascita per l’Italia».