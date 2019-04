Grandinata, Amorfini: «Ringraziamo l´assessore Mai per essersi immediatamente attivato»

Val Polcevera - «In seguito alla grandinata dello scorso venerdì nel Genovesato, il nostro assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Mai, ha subito attivato i funzionari dell'Ispettorato agrario per mettere in campo le verifiche tecniche volte a rilevare i danni occorsi alle produzioni agricole»: così Maurizio Amorfini - consigliere comunale della Lega.



«Oltre a questo, durante la riunione del Tavolo verde di ieri in Regione con i rappresentanti delle categorie agricole, l'assessore Mai ha già affrontato la problematica che riguarda i danni della grandinata in Valpolcevera. Quindi, nei prossimi giorni, sarà stilata la stima dei danni. Pertanto, ringraziamo l'assessore Mai per essersi attivato immediatamente a tutela del territorio insieme a Coldiretti, Cia, Confagricoltura, sindaci di Serra Riccò e Sant'Olcese. Spiace constatare che, a differenza dei due sindaci dell'entroterra genovese, il presidente Pd del Municipio Valpolcevera non si sia tempestivamente attivato segnalando i danni subiti a causa dell'evento atmosferico di venerdì scorso. Da un presidente di Municipio ci si aspetterebbe un maggiore interesse verso le problematiche del territorio».