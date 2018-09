Ha le doglie in casa, ma è bloccata in Valpolcevera: col tempestivo intervento del 112 partorisce al Villa Scassi

Viale: «Congratulazioni per il lieto evento»

Val Polcevera - Ha le doglie in casa, in Valpolcevera, decide di recarsi in ospedale ma il traffico è congestionato. Per questo chiama il numero unico per le emergenze 112: entro pochi minuti arriva l'ambulanza che la trasporta velocemente all'ospedale Villa Scassi dove partorisce dando alla luce una bambina. È accaduto oggi a Genova.



«Il primo pensiero va alla famiglia, a cui rivolgo le mie congratulazioni per il lieto evento - afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - e al direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Villa Scassi, Gabriele Vallerino. Alla mamma in particolare rivolgo il mio plauso per aver chiamato i soccorsi attraverso l'112: questo è il comportamento corretto in caso di emergenza sanitaria. Quanto accaduto, con l'intervento tempestivo dell'ambulanza e il trasporto in ospedale in tempi rapidi nonostante i disagi al traffico a monte della zona rossa - sottolinea l'assessore Viale - testimonia l'efficacia delle misure che abbiamo messo in campo per le emergenze sanitarie in Valpolcevera, a monte della zona rossa. A questo è finalizzata anche la nuova automedica che da lunedì scorso è posizionata presso l'Ansaldo e che si aggiunge alle automediche già presenti presso l'ex ospedale Pastorino e presso l'ex ospedale Frugone di Busalla. In caso di emergenza – conclude - è indispensabile chiamare l'112 che provvederà al trasporto negli ospedali attrezzati per salvare vite».



Vallerino aggiunge: «La bimba è nata alle 9.45, sia lei che la mamma stanno benissimo. Nonostante il crollo del ponte e tutto quello che ne è conseguito, il sistema dell'emergenza ha funzionato perfettamente: le nostre mamme non corrono alcun pericolo».