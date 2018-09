Questo il commento dell'assessore comunale alla Sicurezza a margine dell'inaugurazione della Strada della Superba

Val Polcevera - «Chiaramente i veicoli che passavano su Ponte Morandi e si sono riversati sulla viabilità ordinaria hanno causato non poche criticità, che abbiamo comunque cercato fin da subito di risolvere al meglio - anche se è noto che il nostro sia un territorio che di per sé non offre grandi alternative. Con l'apertura della di questa nuova Strada della Superba si è fatto un gran lavoro, che sicuramente aiuterà a snellire la viabilità cittadina». Questo il commento dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, che aggiunge: «Quello di oggi è già un gran successo, perché riuscire in un tempo così breve a mettere in funzione una strada come questa non è cosa da poco. Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato così velocemente per la sua realizzazione».



E a chi gli chiede delucidazioni in merito alla "polemica" scoppiata nei giorni scorsi per alcune lamentale presentate - tramite il comunicato stampa del sindacato - da alcuni membri della polizia locale circa il mancato riconoscimento del proprio operato nel contesto post Ponte Morandi, l'assessore risponde deciso: «Se ci si riferisce alla grande manifestazione di piazza De Ferrari, probabilmente ci sarà stato un qualche refuso nella scaletta, perché noi abbiamo fin da subito reso merito a tutti coloro che hanno dato il loro contributo dopo la tragedia e continueremo a farlo. Sia io personalmente che tutti gli altri membri della giunta non perdiamo occasione per ricordare quanto siano importanti queste persone e il loro lavoro, quindi sicuramente vedremo di organizzare una cosa ad hoc per tutti coloro che fin dal primo giorno si sono resi disponibili ad aiutare».



Dai servizi sociali alla polizia locale, dai dipendenti comunali a tutti gli altri, dunque, a tutti coloro che si sono adoperati in aiuto di Genova e dei genovesi in un momento così drammatico va il ringraziamento della giunta e dell'intera città.