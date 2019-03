Morandi, Paita: «Il Governo affronti la questione amianto presente nelle pile del ponte»

Val Polcevera - «Nell'arco di pochissime ore si è passati dalla esclusione della presenza di amianto nella pila 8 del Ponte Morandi alla sospensione della demolizione della suddetta pila per la presenza di tracce di amianto. Un fatto che da mesi viene denunciato dalla popolazione della zona e che desta molta preoccupazione»: così l'onorevole Raffaella Paita.



«Il Commissario di Governo per la ricostruzione, nonché Sindaco, Marco Bucci, aveva affermato di essere pronti a qualunque tipo di evenienza, anche al fatto che i lavori potessero essere bloccati, e che erano già stati predisposti un piano B e un piano C per fare le demolizioni con altre tecnologie - aggiunge - Ma nonostante i piani alternativi di cui parla il Sindaco, la presenza di amianto pone inevitabilmente dei problemi per l'ambiente e per la salute dei cittadini».



«Per questi motivi e queste preoccupazioni ho deciso di presentare un'interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro dell'ambiente affinché il governa intervenga subito per affrontare questa delicata situazione. È necessario anche conoscere quali sono i piani B e C di cui parla il Sindaco, le tecnologie che saranno impiegate e quali saranno i costi per assicurare la massima sicurezza ai cittadini. Genova e i genovesi hanno il diritto di sapere», conclude Paita.