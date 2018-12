Ponte, Bucci: «I pezzi inizieranno a venire giù a metà gennaio»

Il Commissario per la Ricostruzione ha aggiunto. «I lavori stanno procedendo»

Val Polcevera - «Il ponte inizierà ad essere smontato tra la seconda e la terza settimana di gennaio. I lavori stanno procedendo senza ostacoli»: lo ha affermato il sindaco e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci parlando del moncone ovest.



Demolizione - «Quando il ponte sarà giù vuol dire che si va verso la ricostruzione e sinceramente non vedo l'ora».



Zona Rossa - «Il fatto che Autostrade abbia acquisito le aree di cinque aziende in zona rossa rende più facile il nostro lavoro. In questo modo la struttura commissariale avrà un interlocutore unico sia per le acquisizioni sia per gli espropri ma non ho chiesto io questo intervento».