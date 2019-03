Ponte di Genova, Bucci: «In caso di amianto pronte altre soluzioni»

Il sindaco e commissario alla Ricostruzione ha poi aggiunto: «Se non si potrà usare l'esplosivo useremo tecniche costose»

Val Polcevera - «Se dovesse essere riscontrata la presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, pronti un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento. La nostra priorità è la salute dei cittadini»: l’annuncio è arrivato da Marco Bucci, sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione in merito alla pila 8 dei resti del viadotto Polcevera.



Lavori - «Se non si potrà usare l’esplosivo utilizzeremo altre tecniche più costose e che avranno bisogno di tempi più lunghi. Se ci vorrà più tempo per demolire il ponte cercheremo di compensare i ritardi riorganizzando i lavori».