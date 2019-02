Ponte Morandi: i lavoratori della Giugiaro incontrano il Ministro Toninelli

Val Polcevera - «C'è anche questo nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Oltre alle vittime, agli sfollati e a tutto quello che ne è seguito, ci sono anche i lavoratori della Giugiaro di Bolzaneto. La ditta ha deciso di chiudere, sulla carta per colpa delle conseguenze del Ponte, in realtà era già da ben prima che la ditta si organizzava per il trasferimento nella sede di Verona»: così la Fiom Cgil tramite una nota.



Appello - «E questa mattina, in sciopero, i lavoratori hanno portato uno striscione in prossimità del Ponte per ricordare che Genova deve subire anche questo: oltre il danno, la beffa. A fine mattina i lavoratori hanno incontrato il Ministro Toninelli al quale è stata illustrata la vertenza Giugiaro e al quale hanno lanciato un accorato appello di non essere lasciati soli», ha concluso la Fiom Cgil.