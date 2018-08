Ponte Morandi, Pastorino: «Interventi di buonsenso per evitare che città muoia»

Val Polcevera - «Parlando del disastro del Ponte Morandi è necessario partire dal plauso ai soccorritori e agli uomini che si stanno impegnando spasmodicamente da giorni. Ma questo è solo il modo per affrontare la prima emergenza: serve subito mettere in sicurezza la zona, i residenti e i lavoratori, perché va considerato che, tra gli altri, ci sono 3.500 dipendenti della Ansaldo Energia attualmente fermi. E poi è necessaria una 'legge Genova' con norme ad hoc e interventi straordinari, e di buonsenso, per evitare che la città muoia di traffico e che i traffici di merci muoiano a loro volta con pesantissime ricadute sull'economia della città»: lo dichiara il deputato genovese di Possibile, Luca Pastorino, rilanciando la proposta di una legge speciale per Genova.



«Per quanto riguarda la responsabilità - aggiunge Pastorino - il compito di fare chiarezza spetta alla magistratura. Poi apriamo pure procedura di contestazione ad Autostrade, mai fatta finora anche per altre questioni. Ma provvedimenti così seri e importanti richiedono accertamenti serissimi e rigorosi. Infine è giusto riconoscere il lavoro del sindaco di Genova Bucci che insieme alla Regione Liguria e alla Prefettura stanno affrontando egregiamente e con decisione una situazione delicatissima e complicatissima».