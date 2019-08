Relazione ex Morandi, Di Maio: «Da brividi. Al più presto la revoca ad Autostrade»

Val Polcevera - «Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del ponte Morandi. Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare, la mancanza per 25 anni di interventi significativi di manutenzione, praticamente da quando la competenza ha smesso di essere dello Stato»: così il vicepremier Luigi Di Maio in un post sulla sua pagina Facebook.



Concessione - «È inaccettabile e bisogna avviare al più presto il procedimento di revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia. Questo è il miglior modo per onorare le vittime della tragedia di Genova e il governo unito su questo è la migliore risposta che possiamo dare alle loro famiglie».