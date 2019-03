Situazione Giugiaro, Fontana (Lega): «Soluzione trovata per la metà dei dipendenti»

Val Polcevera - «Qualche mese fa avevamo ricevuto, come capigruppo, i lavoratori della Giugiaro: un'azienda che prevedeva il trasferimento della società nella città di Verona. Da parte dell'amministrazione comunale c'era stato sin da subito l'impegno di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti, per questo durante l'ultimo consiglio comunale ho chiesto all'assessore Vinacci, competente per delega, se si fosse arrivati a un accordo e quali decisioni fossero state raggiunte. L'assessore mi ha confermato che venerdì scorso c'è stato un nuovo incontro con i sindacati. Un incontro che ha portato a un accordo che verrà, presumibilmente, firmato questo venerdì»: così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune.



«Sette persone continueranno a lavorare per l'azienda in giro per il mondo, altri sette lavoratori continueranno a lavorare nei nuovi uffici che apriranno qui, per i 3 dipendenti con contratto a tempo determinato in scadenza il 1° aprile si stanno studiando delle soluzioni, mentre per le 2 persone che stavano andando in pensione, ci sarà un accompagnamento alla pensione. I restanti 15 dipendenti otterranno un annualità di compenso ulteriore per la perdita del posto di lavoro. Un risultato positivo, con la consapevolezza che l'amministrazione continuerà a lavorare per riuscire a collocare il 100% dei dipendenti».