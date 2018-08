Toti: «Ponte Morandi verrà abbattuto, è una certezza»

Il commissario per l'emergenza ha auspicato l' intervento della Cassa depositi e prestiti

Val Polcevera - «Tutto ponte Morandi verrà abbattuto di sicuro, in tempi brevi. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto»: lo ha dichiarato il commissario per l'emergenza e presidente della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade.



Impatto - «Anche se si procederà con esplosioni, e non è detto che questo avvenga, al momento non sappiamo quanto questo impatterà sulle abitazioni sottostanti».



Per la ricostruzione del viadotto Toti auspica l'intervento della Cassa depositi e prestiti: «Autostrade ha la titolarità e la responsabilità dei lavori di ricostruzione, ma da un punto di vista politico, auspico che prenda in considerazione la disponibilità di un colosso come Cdp data la qualità e quantità di tecnologia delle aziende che ci sono dentro - ha proseguito - Spero che entro un paio di giorni arrivino tutte le autorizzazioni per poter cominciare i lavori di messa in sicurezza del moncone est di ponte Morandi. Il primo passo riguarderà la soletta che sporge dal pilone in modo da ridare equilibrio alla struttura - ha concluso - Mi auguro che la messa in sicurezza di tutto il ponte possa essere completate in alcune settimane e non mesi».