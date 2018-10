`Torneo Cuore in Rosa`, la Rivarolese per la Gaslini Onlus

Val Polcevera - Grande successo per il “Torneo del Cuore in Rosa” che si è tenuto presso il Campo Sportivo Torbella. Un'iniziativa organizzata dall’USD Rivarolese a sostegno dell’Associazione Gaslini Onlus.



Una giornata di sport e solidarietà per raccogliere fondi e sostenere l’Istituto Giannina Gaslini nel miglioramento dell’assistenza alle famiglie coinvolte nel crollo del Ponte Morandi.



Presenti all'evento il Presidente dell’Associazione Gaslini Onlus Claudio Andrea Gemme, Pietro Pongiglione Presidente dell’Istituto G. Gaslini, Sonia Viale Vicepresidente Regione Liguria e Assessore alla Santità e Politiche Sociali e Lilli Lauro Consigliere Regione Liguria e Comune di Genova.



«In questo momento di grande preoccupazione e incertezza per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte Morandi - ha dichiarato il presidente Gemme - un piccolo gesto di solidarietà e una piccola iniziativa sportiva possono avere un grande significato. Come Gaslini Onlus siamo quindi grati agli organizzatori di questo “torneo rosa” e auguriamo pieno successo alla manifestazione».