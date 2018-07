All´Aquilone ` si vola` con gli hoverboard

Val Polcevera - Al Centro Commerciale l'Aquilone di Bolzaneto sabato 21 e domenica 22 luglio arriva la tappa del campionato italiano di Hoverboard Race



I partecipanti potranno cimentarsi in una gara di abilità a tempo con ostacoli su un circuito che avrà due percorsi: uno junior per i principianti e uno senior per i più esperti.



Le gare e le prove verrano realizzate con hoverboard professionali e tutte le protezioni necessarie ( casco, ginocchiera e gomitiera), assistitit da tecnici muniti di cronometri.



SABATO 21 ore 16.00 – 17.30 iscrizioni e prove libere. 17.30 -20.00 semifinale a cronometro



DOMENICA 22 ore 16.00-18.30 prove a cronometro. Dalle 18.30 gara finale e premiazione



L'hoverboard, detto anche "volopattino", è uno skateboard di fantasia, fluttuante e senza ruote, utilizzato nella saga di "Ritorno al futuro", in particolare nel secondo e terzo episodio, da Michael J. Fox.



Sul finire del 2016 hanno iniziato a comparire sul mercato particolari mezzi di trasporto che, pur non essendo ovviamente volanti, sono stato presto soprannominati "hoverboard": veicoli a due ruote parallele che, mediante sensori giroscopici e opportuna elettronica di bordo, riescono a mantenersi in equilibrio orizzontale, anche con persone a bordo.



Iscrizione gratuita il giorno stesso dell'evento presso il Centro Commerciale L'Aquilone del circuito Coop Liguria. Il vincitore potrà partecipare alla finale nazionale del Trofeo Hoverboard Race 1° Campione d'Italia.