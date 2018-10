Venerdì 5 ottobre in scena la XIV edizione, organizzata dall'Asd Scuola Karate Gaslini

Val Polcevera - Lo scorso venerdì, 5 ottobre, si è tenuta in Piazza Rissotto, a Bolzaneto, la XIV edizione della manifestazione sportiva di karate Piccoli Samurai In Piazza, Sport in Valpolcevera, organizzata dall’ A.S.D. Scuola Karate Gaslini e patrocinata dal Comune di Genova Municipio V Valpolcevera.



La manifestazione, condotta dal Presidente dell’Associazione Riccardo Prefumo, ha trovato il pieno consenso ed entusiasmo di numerosissimi partecipanti. Un clima festoso teso a richiamare l’attenzione dei giovani al mondo dello sport, che trova la massima espressione nella disciplina educativa e formativa del karate. L’esibizione, organizzata in quattro fasi, ha visto protagonisti i bambini, i ragazzi tecnicamente più avanzati e le cinture nere che vantano titoli agonistici in ambito regionale e nazionale.



Dopo la scenografia spettacolare dell’esibizione, è stata la volta dei bambini del pubblico, che hanno avuto così l’opportunità di muovere i primi passi sul tatami. La partecipazione è stata numerosa e sorprendentemente incoraggiante, con grande soddisfazione di tutto lo staff della Scuola Karate Gaslini.



Il presidente Riccardo Prefumo, dopo aver illustrato le potenzialità dello sport del karate e le proprie radici storiche, si è rivolto ai bambini e ai giovani in modo chiaro e diretto: «[…] Cari ragazzi, la cosa più importante che la manifestazione di oggi ha voluto trasmettere a tutti voi, che rappresentate il futuro, è che una società sana, ricca di valori onesti e reali, si costruisce anche con il piacere e il sacrificio dello sport. Scuola Karate Gaslini, con la collaborazione di tutte le istituzioni territoriali, ha come unico obiettivo il raggiungimento di tale scopo». La manifestazione si è poi conclusa con un caloroso “Arrivederci sul tatami”.